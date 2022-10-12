Путин анонсировал скорое начало строительства газопровода «Сила Сибири-2»

Путин заявил о скором начале строительства «Силы Сибири-2» и ее монгольского участка

В ближайшее время Россия начнет строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай и его монгольского участка «Союз-Восток». Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Точную дату старта работ президент не назвал. По его словам, Россия стремится расширять географию поставок газа, для чего намерена строить новые объекты инфраструктуры и работать по новым направлениям.

Среди других проектов Путин упомянул стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы, а также продолжение поддержки проекты СПГ-терминалов.

Необходимость новых маршрутов поставок газа существенно возросла в 2022 году после ввода российских войск на территорию Украины и беспрецедентных санкций, которые в ответ на этот шаг ввел Евросоюз.

По состоянию на сентябрь экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье сократился на 40 процентов. Несмотря на рост поставок в Китай по «Силе Сибири», в абсолютном значении они не могут компенсировать провала в европейских продажах.

По состоянию на октябрь Газпром лишился сразу двух маршрутов — «Ямал-Европа» и «Северный поток». Поставки по уцелевшей в результате взрыва нитке «Северного потока-2» не ведутся из-за того, что он не сертифицирован.

Месяц назад премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что в лучшем случае «Сила Сибири-2» будет достроен в 2029 году. Тогда предполагалось, что непосредственно строительство начнется в 2024-м.