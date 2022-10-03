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Поставки «Газпрома» за рубеж сократились на 40 процентов

«Газпром» отчитался о падении поставок в дальнее зарубежье на 40 процентов
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В первые девять месяцев текущего года поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье сократились на 40,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 86,9 миллиарда кубометров. Об итогах деятельности в период с января по сентябрь компания отчиталась в своем Telegram-канале.

Добыча с начала года сократилась на 17,1 процента, до 313,3 миллиарда кубометров. На внутреннем рынке спрос снизился на 4,1 процента. Основным фактором снижения спроса компания назвала сокращение продаж в Евросоюз.

При этом ЕС стал локомотивом в мировом снижении спроса — в этом году он сократился на 40 миллиардов кубометров, из которых 30 миллиардов пришлось на европейские страны.

Также «Газпром» традиционно отчитался о рекордном уровне поставок в Китай, однако, как и в прошлых сообщениях, не привел объем поставок. Исходя из объявленных планов, прокачка идет на уровне 15 миллиардов кубометров в год, что в десять раз ниже прошлых продаж в Евросоюзе.

Обвал экспорта российского газа случился на фоне решения о начале спецоперации в Донбассе и последовавших вслед за этим западных санкций. По состоянию на начало октября остановлены два из четырех действовавших маршрутов поставок в Европу — газопроводы «Ямал — Европа» и «Северный поток».

При этом надежды на возобновление прокачки по «Северному потоку» или на начало поставок по «Северному потоку-2» нет из-за диверсий, в результате которых оба маршрута выведены из строя на неопределенный срок.

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Платон Щукин
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