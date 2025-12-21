Девушка расчленила новорожденного сына и спрятала в морозилку

В Японии девушка расчленила мертворожденного сына и спрятала в холодильник

В Японии задержали девушку, которая расчленила мертворожденного сына и спрятала останки в морозилку в кол-центре. Об этом пишет Tokyo Reporter.

Останки ребенка 6 декабря обнаружил сотрудник кол-центра по вызову секс-работниц, который чистил морозильную камеру холодильника. Голова новорожденного была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги лежали в пластиковых контейнерах для продуктов.

19 декабря полиция задержала 22-летнюю секс-работницу Рей Обару, которая призналась в преступлении. Она заявила, что родила ребенка еще в марте. Он не подавал признаков жизни. «Я должна была скрыть это. Я не могла никому рассказать», — сказала она на допросе.

Обару также заявила, что расчленила ребенка и положила его в холодильник, «чтобы держать поближе к себе». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Мичиган с помощью мужа расправилась с собственной дочерью и вырезала ребенка из ее утробы. Преступница пыталась создать себе алиби при помощи малолетнего сына.