Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:33, 21 декабря 2025Из жизни

Девушка расчленила новорожденного сына и спрятала в морозилку

В Японии девушка расчленила мертворожденного сына и спрятала в холодильник
Никита Савин
Никита Савин

Фото: yoshi0511 / Shutterstock / Fotodom

В Японии задержали девушку, которая расчленила мертворожденного сына и спрятала останки в морозилку в кол-центре. Об этом пишет Tokyo Reporter.

Останки ребенка 6 декабря обнаружил сотрудник кол-центра по вызову секс-работниц, который чистил морозильную камеру холодильника. Голова новорожденного была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги лежали в пластиковых контейнерах для продуктов.

19 декабря полиция задержала 22-летнюю секс-работницу Рей Обару, которая призналась в преступлении. Она заявила, что родила ребенка еще в марте. Он не подавал признаков жизни. «Я должна была скрыть это. Я не могла никому рассказать», — сказала она на допросе.

Материалы по теме:
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021

Обару также заявила, что расчленила ребенка и положила его в холодильник, «чтобы держать поближе к себе». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Мичиган с помощью мужа расправилась с собственной дочерью и вырезала ребенка из ее утробы. Преступница пыталась создать себе алиби при помощи малолетнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о не понравившихся вопросах на прямой линии

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Корреспондент BBC рассказал о сложностях перевода слов Путина о подсвинках

    Появился предновогодний график Путина

    Девушка расчленила новорожденного сына и спрятала в морозилку

    На Западе заявили о рвущих на себе волосы европейских лидерах

    Москвичей предупредили об опасности

    Тарасова оценила уход избитой матерью Костылевой от Плющенко

    ВСУ уличили в обмане 10 тысяч заключенных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok