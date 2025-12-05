Мать вырезала ребенка из утробы 22-летней дочери

В США мать с помощью мужа убила дочь и вырезала ребенка из ее утробы

В США женщина из штата Мичиган с помощью мужа расправилась с собственной дочерью и вырезала ребенка из ее утробы. Об этом пишет People.

Останки 22-летней Ребекки Парк обнаружили 23 ноября. Беременная девушка числилась пропавшей без вести около месяца. Судмедэксперты установили, что из ее утробы вырезали ребенка. 2 декабря прокуратура предъявила обвинения в этом преступлении Кортни и Брэдли Бартоломью — матери и отчиму Парк.

По версии следствия, 3 ноября они отвезли девушку в лес, а затем вырезали из ее утробы ребенка, пока она была еще жива. В итоге ни Парк, ни ее ребенок не выжили. Прокурор заявила, что действия Кортни и Брэдли являются «воплощением чистого зла». Также известно, что в день совершения преступления Кортни дала успокоительное своему 14-летнему сыну, а потом заставила его сказать на видео, что она была рядом всю ночь. При этом подросток признался, что из-за лекарства не помнит в точности, что происходило.

Кортни и Брэдли Бартоломью предъявили шесть обвинений в тяжких преступлениях, каждое из которых грозит им пожизненным заключением. Они находятся в тюрьме без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в Малайзии молодой человек расправился с беременной возлюбленной и вырезал ребенка из ее живота. Обвиняемый утверждал, что его пытались заставить жениться на девушке, которая забеременела от другого.