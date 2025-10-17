Из жизни
07:04, 17 октября 2025Из жизни

Молодой человек расправился с беременной возлюбленной и вырезал ребенка из ее живота

В Малайзии молодой человек убил возлюбленную и вырезал ребенка у нее из живота
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lai Seng Sin / Reuters

В Малайзии приговорили к казни молодого человека из султаната Селангор, который расправился со своей беременной возлюбленной и вырезал ребенка у нее из живота. Об этом сообщает издание Mothership.

22-летний Мухаммад Факрул Айман Саджали оказался на скамье подсудимых за преступление, совершенное в мае 2023 года. Он встретил свою девушку Нур Анисах Абдул Вахаб на улице, ударил палкой по голове и оттащил к ближайшему канализационному коллектору. Там он расправился с возлюбленной, которая была на 18 неделе беременности, вырезал плод из ее тела, облил останки бензином и поджег.

Саджали признал себя виновным. Ранее он заявлял, что его преступление «должно было стать уроком для всех». Адвокат молодого человека настаивал на тюремном заключении. Защита строилась на том, что Саджали заставили взять на себя ответственность за ребенка, который был не от него. ДНК экспертиза подтвердила, что он не был отцом ребенка.

Тем не менее судья назвал преступление Саджали «спланированным, злобным и садистским» и приговорил к высшей мере наказания.

В марте сообщалось, что в Бразилии муж и жена расправились с 16-летней знакомой и вырезали из ее утробы нерожденного младенца. Они пошли на преступление, так как не могли завести детей самостоятельно.

    Все новости