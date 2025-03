Муж с женой вырезали нерожденного ребенка из живота 16-летней знакомой

NTK: В Бразилии муж и жену убили 16-летнюю и вырезали из ее утробы ребенка

В Бразилии муж и жена, которые не могли завести ребенка, расправились с 16-летней знакомой и вырезали из ее утробы нерожденного младенца. Об этом пишет Need To Know (NTK).

25-летнюю Натали Перейру и 28-летнего Кристиана да Арруду из города Куяба, штат Мату-Гроссу, арестовали 13 марта после того, как они попытались зарегистрировать в больнице новорожденного. Сотрудникам клинки показалось подозрительным поведение женщины. Кроме того, в ее аккаунте нашли несоответствия.

Вскоре выяснилось, что накануне муж и жена расправились с 16-летней Эмили Сеной и вырезали младенца у нее из живота. Перейра общалась с Сеной в социальных сетях. Узнав, что знакомая находится на девятом месяце беременности, женщина заявила, что у нее есть детская одежда, которую она готова отдать. У Сены был муж, и она хотела приехать за вещами с ним, однако Перейра убедила ее приехать одной.

Когда будущая мать приехала за вещами, Перейра и да Арруда расправились с ней и извлекли ребенка «при помощи холодного оружия». Младенец остался жив. После расправы Перейра опубликовала в социальной сети пост о том, что стала матерью.

В данный момент муж и жена находятся в тюрьме.

В 2022 году сообщалось, что в Бразилии неизвестные расправились с женщиной, находившуюся на седьмом месяце беременности, и вырезали у нее матку с плодом. Следователи заявили, что, по одной из версий, беременная четвертым ребенком женщина стала жертвой некоего «жуткого ритуала».