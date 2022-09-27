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Неизвестные убили беременную женщину и вырезали у нее матку

Неизвестные убили беременную Охану Каролин из Бразилии и вырезали у нее матку с плодом

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В Бразилии неизвестные убили женщину, находившуюся на седьмом месяце беременности, и вырезали у нее матку с плодом. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя мать троих детей Охана Каролин из муниципалитета Можи-Гуасу, штат Сан-Паулу, погибла 21 сентября. В полицию позвонили прохожие, которые увидели растерзанное тело женщины со вскрытым животом и изуродованными гениталиями на улице.

Следователи заявили, что, по одной из версий, беременная четвертым ребенком женщина была принесена в жертву во время некоего «жуткого ритуала». Детективы также пытаются узнать, не мог ли расправиться с Каролин ее нынешний партнер.

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Соседи описали погибшую как очень милую женщину, однако одна из знакомых рассказала, что недавно бразильянка стала общаться с представителями некой «крутой банды». Кроме того, женщину видели незадолго до смерти в черном автомобиле, и это же транспортное средство заметили в районе после убийства. В данным момент полиция начал расследование в сотрудничестве со специалистами из институтов криминалистики и судебной медицины.

Ранее сообщалось, что в США велосипедистка обнаружила чемодан с человеческими останками в пустыне. Убитой оказалась 39-летняя Дженнифер Биде.

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Никита Савин
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