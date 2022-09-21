Велосипедистка обнаружила чемодан с трупом посреди пустыни

The Daily Beast: велосипедистка наткнулась на чемодан с останками в пустыне штата Аризона

Велосипедистка обнаружила чемодан с человеческими останками на обочине дороги в пустыне американского штата Аризона. Об этом сообщает The Daily Beast.

Женщина наткнулась на пугающую находку посреди пустыни в субботу, 17 сентября, когда рано утром отправилась на велосипедную прогулку. Она заметила чемодан и решила рассмотреть его поближе. «Я увидела голову, она была влажной. Мне показалось, что из земли торчит нога, или колено, или что-то в этом роде», — вспоминает велосипедистка.

Она вызвала полицию, которой вскоре удалось опознать покойную. Ей оказалась 39-летняя Дженнифер Биде. Власти пока не озвучили имя подозреваемого или мотив убийства женщины. Неизвестно также, как долго тело Биде находилось на обочине дороги.

Скорбящие друзья погибшей рассказали по ней в социальной сети. Биде вспоминают как отличного друга и человека, рядом с котором было невозможно не улыбаться.

Ранее сообщалось, что новозеландская полиция раскрыла тайну чемоданов, в которых обнаружили человеческие останки. Расследование убийства началось после того, как семья из города Окленд обнаружила человеческие останки в купленных на распродаже чемоданах.