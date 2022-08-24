Раскрыта тайна купленных на распродаже чемоданов с человеческими останками

CNN: останки из чемоданов, купленных на распродаже в Новой Зеландии, принадлежали детям

Новозеландская полиция раскрыла тайну чемоданов, в которых обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает CNN.

Как выяснилось, останки принадлежали детям в возрасте от пяти до десяти лет. По данным полиции, тела могли находиться в чемоданах в течение нескольких лет. Их матерью была гражданка Новой Зеландии, переехавшая в Южную Корею в 2018 году. Представитель правоохранительных органов не назвал имя женщины и не смог подтвердить, родилась ли она в Южной Корее. Ее местонахождение остается неизвестным. У полиции нет данных о последующем выезде женщины из восточноазиатской страны.

Полиция Новой Зеландии начала расследование убийства после того, как семья из города Окленд обнаружила человеческие останки в купленных на распродаже чемоданах. Покупатели не знали, что находится внутри чемоданов, пока их не привезли домой.

Ранее сообщалось, что во Франции годовалый мальчик погиб в раскаленной машине после того, как отец забыл высадить его в детском саду по дороге на работу. Исчезновение мальчика обнаружила его мать.