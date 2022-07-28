Забытый отцом по дороге в детский сад ребенок погиб в раскаленной машине

The Sun: ребенок, забытый отцом по дороге в детский сад, погиб в раскаленной машине

Во Франции годовалый мальчик погиб в раскаленной машине после того, как отец забыл высадить его в детском саду по дороге на работу. Об этом сообщает The Sun.

Отец погибшего ребенка, сотрудник космической компании Safran возрастом около 40 лет, не заметил ошибку, оставил сына в автомобиле, а сам ушел в офис. Исчезновение мальчика обнаружила его мать. Она приехала в ясли, и ей сразу сообщили, что ребенок не появлялся. После этого женщина обратилась в полицию.

Ребенка нашли мертвым в раскаленном автомобиле. Пожарные и бригада скорой помощи пытались его реанимировать, но безуспешно. Ребенок скончался от удушья и обезвоживания. Родители, которые ранее не совершали правонарушений, были госпитализированы в состоянии шока. По факту непредумышленного убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что подросток из английского города Уинсфорд, графство Чешир, Великобритания, погиб, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури. Пожилой англичанин забыл об особенности внука, который страдал от астмы и аллергии на орехи.

