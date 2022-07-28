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Забытый отцом по дороге в детский сад ребенок погиб в раскаленной машине

The Sun: ребенок, забытый отцом по дороге в детский сад, погиб в раскаленной машине

Фото: Shutterstock

Во Франции годовалый мальчик погиб в раскаленной машине после того, как отец забыл высадить его в детском саду по дороге на работу. Об этом сообщает The Sun.

Отец погибшего ребенка, сотрудник космической компании Safran возрастом около 40 лет, не заметил ошибку, оставил сына в автомобиле, а сам ушел в офис. Исчезновение мальчика обнаружила его мать. Она приехала в ясли, и ей сразу сообщили, что ребенок не появлялся. После этого женщина обратилась в полицию.

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Ранее сообщалось, что подросток из английского города Уинсфорд, графство Чешир, Великобритания, погиб, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури. Пожилой англичанин забыл об особенности внука, который страдал от астмы и аллергии на орехи.

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Алиса Дмитриева
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