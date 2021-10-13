Забывчивый дедушка приготовил ужин и погубил внука

Дедушка из Великобритании забыл об аллергии внука на орехи и погубил его

Подросток из английского города Уинсфорд, графство Чешир, Великобритания, погиб, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури. Об этом сообщает издание The Mirror.

12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и имел аллергию на орехи. Вместе с тремя братьями Коуэном, Корли и Кейденом и матерью Луизой мальчик отправился на рождественский ужин к бабушке и дедушке. В числе угощений для внуков был приготовленный дедушкой окорок, который впоследствии погубил ребенка. Пожилой англичанин забыл об особенности внука.

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Вскоре после ужина ребенок отправился в парк, чтобы поиграть с друзьями. Там у него начались проблемы с дыханием. Мальчик позвонил матери и попросил прислать к нему одного из братьев с ингалятором. Брат привез тему лекарственное средство, но оно не помогло. Холлвуда госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

Вскрытие показало, что мальчик скончался в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов. Коронер Алан Мур заключил, что ребенок погиб в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что организатор свадеб рассказала в TikTok, как свекровь попыталась отравить одну из ее клиенток пирожным, в состав которого входил смертельно опасный для невесты ингредиент. Женщина заказала пирожные с кокосовой начинкой, хотя знала, что у невестки сильная аллергия на кокос.