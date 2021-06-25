Мужчины отомстили девушке друга и подвергли ее смертельной опасности

Компания молодых людей решила отомстить девушке друга и подвергла ее смертельной опасности. Об этом пострадавшая сообщила в посте на сайте Reddit.

Автор поста рассказала, что никогда не ладила с друзьями своего партнера, и он — единственный, кто их объединяет. Тем не менее молодые люди сохраняли нейтралитет и общались во время праздников и совместных мероприятий. Ситуация обострилась, когда один из друзей мужчины пригласил пару на ужин.

«Перед ужином у всех гостей узнавали, нет ли у них пищевой аллергии, чтобы исключить потенциально опасные продукты из меню. У меня есть аллергия на достаточно необычный продукт — фрукт личи. Несмотря на то что личи крайне редко используется в рецептах, я перестраховалась и попросила не добавлять его в еду», — рассказала девушка.

По словам автора, ужин начался хорошо — гости непринужденно беседовали и делились последними новостями. Потом к столу подали закуски, в которых девушка обнаружила личи. «Это же сколько надо было приложить усилий, чтобы придумать такую закуску», — сокрушалась она. При виде блюда она сделала вид, что ничего не заметила, но не притронулась к угощению и решила подождать горячее. В основном блюде вечера также оказались фрукты личи. Сразу после подачи горячего девушка разозлилась и ушла домой одна.

Наутро партнер рассказал ей, что история с добавлением личи во все блюда — месть за барбекю, которое пара организовывала месяц назад. Во время мероприятия на столе присутствовали продукты с содержанием лактозы, которую, как выяснилось, не переносил один из друзей мужчины. Однако он никого об этом не предупредил.

Позже молодые люди попросили у друга прощения за свой поступок, но тот сказал, что простит их только после того, как его девушка примет извинения.

Пользователи сайта разделили негодование автора поста и выразили ей сочувствие. Один из них написал: «Если вас не предупредили о наличии личи в еде, поступок друзей вашего партнера можно расценивать как покушение на убийство». Другие комментаторы отметили, что личи — довольно редкий ингредиент, а значит, друзья должны были приложить немало усилий, чтобы найти его.