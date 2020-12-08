Работница жестоко отомстила своей начальнице и пошла под суд

Работница кадрового отдела из австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс, решила жестоко отомстить руководительнице за увольнение ее друзей и отправила ей 229 фейковых сообщений. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Эмма Арнольд (Emma Arnold) отправляла своей начальнице сотни писем с разных телефонных номеров, выдавая себя за ее коллег и клиентов. Она начала воплощать свой коварный план по сведению женщины с ума в ноябре 2018 года. В одном из посланий она писала: «Одна из моих целей Нового года — превратить твою жизнь в ад и уничтожить компанию».

Помимо прочего, Арнольд анонимно угрожала расправиться с ее детьми. Мать ее начальницы также получала злостные сообщения. После того как Арнольд уволили, количество угроз увеличилось. В январе прошлого года всего за неделю она отправила бывшей начальнице 50 посланий. «Знаешь, что было бы самым забавным? — писала она. — Если бы я подождала, когда все сотрудники придут в офис, и сожгла к чертям все здание».

В феврале 2019 года ее арестовали и отпустили под залог до вынесения приговора. Оказавшись на свободе, она продолжила угрожать начальнице. 2 ноября ее снова арестовали, после того как полиция получила видеозапись, на которой Арнольд покупала необходимые для мести вещи. Ранее она утверждала, что эти предметы ей передал ее коллега.

По делу идет расследование. Ожидается, что приговор будет вынесен 11 декабря.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии в течение трех лет преследовала бывшего молодого человека, который в прошлом был ее пластическим хирургом. Только за 2018 год она написала своему возлюбленному 4972 письма. В них женщина утверждала, что не может без него жить и что никто, кроме нее, его не достоин.