Пациентка написала 4972 письма пластическому хирургу и пошла под суд

Жительница Австралии в течение трех лет преследовала бывшего молодого человека, который в прошлом был ее пластическим хирургом. Как сообщает издание Daily Mail, в результате на женщину подали в суд.

Лукас Страдвик (Lucas Stradwick) влюбился в Шерил Луиз Брукс (Cheryl Louise Brooks) из города Голд-Кост, когда та была его пациенткой. Более трех лет назад пара рассталась, однако женщина продолжила его преследовать.

Только за 2018 год 56-летняя Брукс написала своему возлюбленному 4972 письма, где сообщала, что не может без него жить и что никто, кроме нее, его не достоин. Помимо этого, она пыталась связаться с пластическим хирургом по телефону и безуспешно звонила ему по 20 раз на день.

Страдвик заблокировал ее контакты и поменял номер телефона, но женщина по-прежнему находила возможность с ним связаться. Тогда мужчина обратился в полицию, где против Брукс завели дело.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина переживает тяжелый развод с прошлым мужем и находится в психически нестабильном состоянии. В результате суд оштрафовал Брукс на 1,2 тысячи долларов (78,7 тысячи рублей) и вынес двухлетний запретительный судебный приказ, ограничивающий право женщины приближаться к доктору Страдвику.

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