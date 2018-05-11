Американка захотела крови возлюбленного и послала ему 65 тысяч сообщений

Жительницу американского города Финикс, штат Аризона, арестовали за преследование и угрозы в адрес мужчины, которого она встретила на сайте знакомств. Об этом сообщает Fox News.

31-летняя Жаклин Адес (Jacqueline Ades) серьезно увлеклась новым знакомым, несмотря на то, что у них было всего одно свидание, и принялась преследовать его. В общей сложности она написала ему 65 тысяч сообщений. Иногда мужчина получал около 500 сообщений в день.

Пострадавший дважды заявлял о преследовании в правоохранительные органы, поскольку Жаклин парковалась напротив его дома и продолжала отправлять сообщения. После того как полиция настойчиво попросила навязчивую знакомую уехать от дома американца, она перешла на угрозы.

В частности, в одном из посланий она написала, что она хочет принять ванну, наполненную его кровью. Адес также угрожала мужчине убийством и сравнивала себя с Адольфом Гитлером, которого называла «гением».

Объект ее преследований в последний раз обратился в полицию, когда увидел на записи с камер наблюдения, что Адес принимала ванну в его доме, когда он отсутствовал. Полиция задержала девушку и нашла в ее машине нож для разделки мяса.

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