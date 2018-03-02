Удирающие воры по ошибке спрятались в полицейском участке

Видео: Daily Mail

В американском городе Пеория, штат Аризона, воры попытались спрятаться от преследовавших их полицейских во дворе отделения полиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

28-летний Марван Эль-Ибади (Marwan Al Ebadi) и 29-летняя Сельма Хурие (Salma Hourieh) совершили магазинную кражу в торговом центре. Заметив выехавшие за ними полицейские машины, они бросились бежать. В пылу погони подозреваемые не обратили внимания на вывеску «Полиция Пеории», перелезли через ограду и притаились во дворе на виду камер видеонаблюдения, где их и арестовали.

«Никогда не видел ничего подобного, это явно редкий случай. Во-первых, не надо бегать от полиции. Во-вторых, если уж делаете это, следите за тем, чтобы не бежать полиции прямо в руки», — заявил сотрудник полиции Пеории Брэндон Шефферт.

Фото: Peoria Police Station

Эль-Ибади и Хурие предъявлены обвинения в магазинной краже, несанкционированном проникновении и правонарушениях, связанных с наркотиками.

В 2017 году сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь мужчина, укравший мобильный телефон, по ошибке скрылся от преследования на территории полицейского участка. Он объяснил свои действия тем, что не был знаком с местностью и не осознавал, что направляется к полиции.

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