Мужчина поклялся отомстить леопарду за убитую корову и год ждал гибели хищника

Житель индийского штата Керала попал под суд за убийство леопарда. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Около полутора лет назад хищник задрал корову, которая принадлежала мужчине по имени Кумар. Молоко, которое она давала, было единственным источником его дохода. Кумар поклялся отомстить леопарду, однако не знал, как именно это сделать. Чтобы больше узнать об охоте, он посмотрел несколько индийских фильмов, в том числе «Пулимуруган» — керальский боевик 2016 года про шофера, который защищает свою деревню от тигров.

По примеру киногероев Кумар соорудил ловушку и поставил ее на тропе, по которой леопард приходил из леса. По ночам он прятался рядом и терпеливо ждал в надежде своими глазами увидеть гибель животного, которое погубило его корову. Несмотря на это, леопард погиб, когда его не было рядом. Об убитом хищнике ему рассказали другие люди.

Убийством леопарда заинтересовались сотрудники лесного ведомства. В ходе расследования они допросили местных жителей и узнали о многомесячной вендетте, которую затеял Кумар. В середине сентября он был арестован. Ожидается, что на этой неделе он предстанет перед судом.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за убитую козу. После того как хищник растерзал козу, подросток засел с ружьем в домике на игровой площадке во дворе, дождался его возвращения и застрелил.