Американка съела веганское мороженое в отпуске и чуть не умерла

Американка во время отпуска в Риме съела популярное мороженое и впала в шок от аллергии

Американская туристка во время своего отпуска в Риме съела популярное итальянское мороженое и чуть не умерла из-за халатности сотрудников кафе. Об этом пишет Mirror.

28 сентября 22-летняя Анника Ларсон (Annika Larson) из Техаса (США) путешествовала с группой других туристов по Риму. В конце дня американка зашла в одно из местных кафе, чтобы заказать мороженое. Девушка уточнила у сотрудников, содержит ли продукт орехи, так как у нее на них аллергия. Тем не менее ее заверили, что десерт веганский — в его составе только растительные ингредиенты, в том числе шоколад, лимон и куркума.

Однако через 10 минут после того, как путешественница попробовала мороженое, она впала в анафилактический шок — американка не смогла дышать из-за отеков языка и гортани. Несмотря на то что Ларсон приняла антигистаминный препарат, ее состояние ухудшалось. Позже туристку экстренно госпитализировали.

Девушку выписали из больницы спустя шесть часов. В настоящее время она планирует бороться за дополнительные правила, касающиеся этикеток с составом на пищевых продуктах и ​​прозрачности ингредиентов в местах общественного питания.

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