Именинница съела обед в самолете и пролежала три дня с отравлением

Пассажирка авиакомпании British Airways съела обед, который ей подали на борту самолета, и пролежала три дня с отравлением. Об этом сообщает The Sun.

Карен Дэвис летела в Лаг-Вегас, чтобы отпраздновать свое 40-летие. Перед рейсом она заранее заказала себе специальное веганское меню. Однако, когда ей принесли салат, в нем был покрытый плесенью помидор.

«Я была удивлена, что на кухне не заметили плесени. Когда я позвала стюардессу, она извинилась и призналась, что блюда были приготовлены за 48 часов до рейса», — пояснила женщина.

Тогда Дэвис потребовала принести ей обычный обед, которые она внимательно осмотрела и съела. После этого в первый же день отпуска туристка почувствовал себя плохо.

«Я испугалась и вызвала врачей. Доктор сказал, что это — однозначно пищевое отравление, и посоветовал мне поехать в больницу, но я решила отлежаться в номере», — вспоминает Дэвис.

В итоге женщина провела в постели три дня, ее постоянно тошнило и рвало. «Я не могла даже заказать шампанское в свой номер. Моей сестре пришлось гулять по Лас-Вегасу одной, а в перерывах просить мне воду в номер. У нас даже не осталось фотографий и хороших воспоминаний об этой поездке», — пожаловалась британка.

Позже представители British Airways связались с пострадавшей туристкой и пообещали заняться расследованием произошедшего.

В марте пассажир авиакомпании Delta, летевший бизнес-классом, обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, насекомое. Как рассказал путешественник, во время рейса Детройт — Сиэтл ему подали салат в тарелке, по которой ползала живая личинка. Он снял блюдо на видео и опубликовал в сети.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!