Свекровь попыталась отравить невесту пирожным посреди свадьбы

Мать жениха заказала для невесты пирожное со смертельно опасным для нее ингредиентом

Организатор свадеб рассказала в TikTok, как свекровь попыталась отравить одну из ее клиенток пирожным, в состав которого входил смертельно опасный для невесты ингредиент.

Пользовательница TikTok @_cal_cifer Кэлли рассказала, что работала на свадьбе, подготовка к которой начиналась нормально. В какой-то момент она обратила внимание на доставку из кондитерского магазина, несмотря на то, что свадебный торт уже привезли.

Этого заказа не было в списке Кэлли, но мать жениха пояснила, что это она заказала дополнительные пирожные, чтобы убедиться в том, что всем гостям достанется десерт. После того, как жених и невеста разрезали свадебный торт, мать жениха посоветовала невестке попробовать одно из пирожных. Когда невеста поднесла пирожное ко рту, жених внезапно остановил ее. Он швырнул пирожное на пол начал кричать на свою мать.

«Ты ужасный человек! Ты никогда не поддерживала наши отношения, но сейчас пробила новое дно. Она могла оказаться в больнице, у нее буквально мог случиться анафилактический шок», — говорил он. Мужчина пояснил, что у его невесты аллергия на кокос, и его мать это знала, когда заказывала пирожные с кокосовой начинкой.

По словам Кэлли, у невесты действительно была сильнейшая аллергия на кокос. После инцидента невеста выглядела испуганной, а свекровь — абсолютно беззаботной.

Сразу после попытки отравления мать жениха покинула свадьбу. По словам Кэлли, эта женщина — «социопат на 110 процентов». Пользователи в комментариях согласились с тем, что эта история выглядит особенно неприятно.

Ранее сообщалось, что беременная женщина рассказала на сайте Mumsnet, что свекровь попросила ее отложить рождение ребенка до окончания ремонта. Свекровь пояснила свою просьбу тем, что не хочет пропускать ни единого мгновения после рождения ребенка, но не сможет приехать до того, как работы по дому будут закончены.