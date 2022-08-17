Семья купила на распродаже чемоданы с человеческими останками

NZ Herald: в Новой Зеландии семья купила на распродаже чемоданы с человеческими останками

В чемоданах, купленных на распродаже содержимого заброшенной складской ячейки в новозеландском городе Окленд, нашли человеческие останки. Об этом сообщает NZ Herald.

Аукцион выиграла семья из Окленда. Покупатели не знали, что находится внутри чемоданов, пока их не привезли к ним домой на грузовике.

По данным правоохранительных органов, останки могли принадлежать нескольким жертвам. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

В полиции предполагают, что покупатели чемоданов никак не связаны с убийствами.

Ранее сообщалось, что Меган Хесс, владелица похоронного бюро в муниципалитете Монтроуз, штат Колорадо, призналась, что тайно торговала частями тел покойников без разрешения родственников умерших. Вместо того чтобы кремировать тела, Хесс тайком забирала их головы, позвоночники, руки и ноги и отправляла их на продажу.