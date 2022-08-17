Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Семья купила на распродаже чемоданы с человеческими останками

NZ Herald: в Новой Зеландии семья купила на распродаже чемоданы с человеческими останками

Фото: Taylor Beach / Unsplash

В чемоданах, купленных на распродаже содержимого заброшенной складской ячейки в новозеландском городе Окленд, нашли человеческие останки. Об этом сообщает NZ Herald.

Аукцион выиграла семья из Окленда. Покупатели не знали, что находится внутри чемоданов, пока их не привезли к ним домой на грузовике.

По данным правоохранительных органов, останки могли принадлежать нескольким жертвам. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Материалы по теме:
Тайна короля таблеток Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Тайна короля таблетокЩедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
2 ноября 2018
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

В полиции предполагают, что покупатели чемоданов никак не связаны с убийствами.

Ранее сообщалось, что Меган Хесс, владелица похоронного бюро в муниципалитете Монтроуз, штат Колорадо, призналась, что тайно торговала частями тел покойников без разрешения родственников умерших. Вместо того чтобы кремировать тела, Хесс тайком забирала их головы, позвоночники, руки и ноги и отправляла их на продажу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Ученые рассказали о странах с наибольшими шансами пережить ядерную войну
Запад призвал присвоить алмазам из России статус «кровавых»
Пассажир разослал пугающее фото в самолете и попал в черный список авиакомпании
Британцы начали отказываться от покупки продуктов в целях экономии
Двое приезжих спаивали москвича ради получения квартиры в столице
Илон Маск решил купить «Манчестер Юнайтед»
В США напомнили Украине об уроке Курской битвы
В США сочли визовые ограничения для россиян ошибочным шагом
Названы провоцирующие преждевременную смерть привычки
Семья купила на распродаже чемоданы с человеческими останками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.