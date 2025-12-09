Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 9 декабря 2025Из жизни

Голову младенца нашли в кол-центре по вызову секс-работниц

В Японии голову младенца обнаружили в кол-центре по вызову секс-работниц
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии сотрудники кол-центра по вызову секс-работниц обнаружили в морозильной камере голову, руки и ноги младенца. Об этом сообщает The Japan Times.

Полицию вызвали в кол-центр в токийском районе Сумида около девяти часов вечера в субботу, 6 декабря. Сотрудник, который чистил морозилку, заявил, что нашел там нечто, похожее на голову маленького ребенка. Прибывшие по вызову полицейские подтвердили предположение звонившего.

Голова младенца была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги лежали в пластиковых контейнерах для продуктов. Предполагается, что они принадлежат ребенку, которому не исполнилось и года. Ведется расследование.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Женщина, работающая в соседнем кол-центре по вызову проституток более 30 лет, заявила в интервью The Japan Times: «Это, конечно, суровый район, но я не могу поверить, что здесь случилось такое».

Ранее сообщалось, что в США женщина из штата Мичиган с помощью мужа расправилась с собственной дочерью и вырезала ребенка из ее утробы. Преступница пыталась создать себе алиби при помощи малолетнего сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лучше жить при Путине!» Германию охватила волна «школьных забастовок». Как это связано с ожиданием войны с Россией?

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Раскрыто число сбитых за ночь над Россией украинских беспилотников

    Пилот дальнемагистральных рейсов рассказал о сне во время полета

    В Китае заметили новый танк с замаскированной башней

    В российском городе объявили режим «черного неба»

    Евросоюз предупредили об ударе по евро из-за конфискации российских активов

    670 человек эвакуировали из российского колледжа по одной причине

    В российском аэропорту ввели временные ограничения

    Мурашко раскрыл сроки выдачи вакцины для терапии меланомы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok