Голову младенца нашли в кол-центре по вызову секс-работниц

В Японии голову младенца обнаружили в кол-центре по вызову секс-работниц

В Японии сотрудники кол-центра по вызову секс-работниц обнаружили в морозильной камере голову, руки и ноги младенца. Об этом сообщает The Japan Times.

Полицию вызвали в кол-центр в токийском районе Сумида около девяти часов вечера в субботу, 6 декабря. Сотрудник, который чистил морозилку, заявил, что нашел там нечто, похожее на голову маленького ребенка. Прибывшие по вызову полицейские подтвердили предположение звонившего.

Голова младенца была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги лежали в пластиковых контейнерах для продуктов. Предполагается, что они принадлежат ребенку, которому не исполнилось и года. Ведется расследование.

Женщина, работающая в соседнем кол-центре по вызову проституток более 30 лет, заявила в интервью The Japan Times: «Это, конечно, суровый район, но я не могу поверить, что здесь случилось такое».

