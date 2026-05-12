Ермака уличили в оккультизме

Прокурор: Ермак советовался с гадалкой по кадровым вопросам

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак пользовался услугами гадалок по служебным вопросам. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по мере пресечения для политика, сообщает издание «Страна».

Выступая перед судьей, прокуроры заявили, что в одной из переписок Ермака упоминается гадалка. С ней он якобы советовался по поводу кадровых решений.

В свою очередь, украинский блогер Анатолий Шарий выяснил, что Ермак отправлял гадалке даты рождения кандидатов на посты. В телефоне политика соответствующий контакт был записан как «Вероника Феншуй Офис».

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла, что Ермак регулярно проводил магические ритуалы. По ее словам, глава ОП привозил «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки для ритуалов, те «жгли какие-то травы, собирали воду с трупов и делали какие-то куклы, которые он складывал в определенный сундук». Также выяснилось, что Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа.

На Украине разгорелся новый коррупционный скандал, в который попали люди из ближайшего окружения Зеленского. 11 мая антикоррупционные органы предъявили Андрею Ермаку подозрение в участии в схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Речь идет о легализации 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций под Киевом.