Бывший СССР
15:42, 28 января 2026Бывший СССР

Ермак обратился к тарологам после коррупционного скандала с одной целью

Железняк: Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа. О судьбе одного из некогда влиятельных людей страны после коррупционного скандала 2025 года рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канал.

«На самом деле привлекать магов к своему пиару начал… уже экс-политик Али-Баба (псевдоним, под которым Ермак фигурирует на пленках НАБУ — прим. «Ленты.ру»). (...) Карты ведь не лгут», — написал парламентарий.

В конце ноября прошлого года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Андрею Ермаку. Позже он ушел в отставку с поста, а украинский президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.

