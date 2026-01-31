Мендель: Экс-глава Офиса Зеленского Ермак регулярно проводит магические ритуалы

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, в 2020 году украинский министр ей сообщил о том, что Ермак занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган, сообщила она. Мендель добавила, что в 2023 году Ермак привозил «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки для ритуалов.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — добавила Мендель.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа.

В конце ноября прошлого года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Ермаку. Позже он ушел в отставку с поста, а Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.