Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:51, 31 января 2026Бывший СССР

Ермака заподозрили в участии в магических ритуалах с использованием трупов

Мендель: Экс-глава Офиса Зеленского Ермак регулярно проводит магические ритуалы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак регулярно проводит магические ритуалы. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, в 2020 году украинский министр ей сообщил о том, что Ермак занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган, сообщила она. Мендель добавила, что в 2023 году Ермак привозил «магов» из Израиля, Грузии и Латинской Америки для ритуалов.

«В 2024 человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы», — добавила Мендель.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа.

В конце ноября прошлого года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Ермаку. Позже он ушел в отставку с поста, а Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В российском селе в результате удара ВСУ по авто пострадали люди

    Кличко рассказал о последствиях блэкаута в Киеве

    В Германии заявили о «разводе» НАТО

    Польша обвинила Россию в попытке устроить энергетический блэкаут во время морозов

    Арестованному разработчику бункера от ядерного удара грозит до 15 лет заключения

    Тарасова оценила возвращение Валиевой

    Ермака заподозрили в участии в магических ритуалах с использованием трупов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok