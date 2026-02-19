Der Spiegel: ЦРУ было осведомлено о плане подрыва «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено на ранней стадии о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, весной 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы изложили американским коллегам идею подорвать «Северные потоки».

США обсуждали с организаторами атак технические детали будущих диверсий. Таких встреч было несколько. По данным Spiegel, американцы играли «как минимум роль сочувствующих слушателей», обсуждая эти планы, а затем выступили против них.

Представитель ЦРУ, к которой журналисты обратились за комментариями, назвала эту информацию «полностью ложной», но не уточнила, что именно не соответствует действительности.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что в Германии не прослеживается условий для беспристрастного расследования по делу о «Северных потоках», а следственный процесс, по его словам, зашел в тупик.