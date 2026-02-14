Нечаев: Предпосылок к беспристрастному расследованию по «Северным потокам» нет

Посол России в Берлине Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости отметил, что в Германии не прослеживается условий для беспристрастного расследования по делу о «Северных потоках», а следственный процесс, по его словам, зашел в тупик.

«С момента теракта на Балтике прошло три с половиной года, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет», — заявил посол.

Согласно заявлению дипломата, появляющиеся в открытом доступе сведения о ходе следствия настойчиво продвигают малоправдоподобную гипотезу, согласно которой к диверсии причастна группа украинских «дайверов-любителей», предположительно действовавших без внешней поддержки.

Ранее Федеральный суд Германии посчитал, что заказчиком диверсий на газопроводах «Северный поток» с «высокой долей вероятности» является иностранное государство, в частности Украина. Также инстанция приняла решение оставить подозреваемого украинца Сергея Кузнецова под стражей. Он был лишен иммунитета, поскольку диверсии затронули суверенитет ФРГ, так как трубопроводы заканчивались в Германии и должны были служить для снабжения страны газом.