Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 15 января 2026Мир

Суд Германии назвал заказчика диверсии на «Северных потоках»

Spiegel: Суд ФРГ назвал Киев вероятным заказчиком взрывов на «Северных потоках»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Федеральный суд Германии посчитал, что заказчиком диверсий на газопроводах «Северный поток» с «высокой долей вероятности» является иностранное государство, в частности Украина. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Взрывы на газопроводах были с "высокой долей вероятности" вызваны заказом иностранного государства. По мере продвижения документа становится ясно, что под этим имеется в виду Украина», — передает издание, ссылаясь на постановление суда.

Также инстанция приняла решение оставить подозреваемого украинца Сергея Кузнецова под стражей. Он был лишен иммунитета, поскольку диверсии затронули суверенитет ФРГ, так как трубопроводы заканчивались в Германии и должны были служить для снабжения страны газом.

Авторы материала подчеркнули, что это решение является «серьезным ударом» по оборонной стратегии задержанного. Отмечается, что теперь его адвокатам будет значительно труднее утверждать в ходе дальнейшего судебного разбирательства, что причастные к взрывам на «Северных потоках» в принципе обладают иммунитетом.

27 октября 2026 года суд в Италии постановил выдать Сергея Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать решение суда в Верховном кассационном суде, и указал на серьезные нарушения, допущенные в ходе процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давление стало еще сильнее». Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи с администрацией Трампа

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Меган Маркл начала делать закладки

    Офтальмолог объяснила залитый кровью глаз Макрона

    ВСУ атаковали Крым

    Пускающей газы на свиданиях девушке дали совет

    Попавшую в больницу с сильными болями в животе 26-летнюю блогершу не удалось спасти

    Суд Германии назвал заказчика диверсии на «Северных потоках»

    Путешественник оценил жизнь в Гренландии без вмешательства США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok