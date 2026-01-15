Spiegel: Суд ФРГ назвал Киев вероятным заказчиком взрывов на «Северных потоках»

Федеральный суд Германии посчитал, что заказчиком диверсий на газопроводах «Северный поток» с «высокой долей вероятности» является иностранное государство, в частности Украина. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Взрывы на газопроводах были с "высокой долей вероятности" вызваны заказом иностранного государства. По мере продвижения документа становится ясно, что под этим имеется в виду Украина», — передает издание, ссылаясь на постановление суда.

Также инстанция приняла решение оставить подозреваемого украинца Сергея Кузнецова под стражей. Он был лишен иммунитета, поскольку диверсии затронули суверенитет ФРГ, так как трубопроводы заканчивались в Германии и должны были служить для снабжения страны газом.

Авторы материала подчеркнули, что это решение является «серьезным ударом» по оборонной стратегии задержанного. Отмечается, что теперь его адвокатам будет значительно труднее утверждать в ходе дальнейшего судебного разбирательства, что причастные к взрывам на «Северных потоках» в принципе обладают иммунитетом.

27 октября 2026 года суд в Италии постановил выдать Сергея Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать решение суда в Верховном кассационном суде, и указал на серьезные нарушения, допущенные в ходе процесса.