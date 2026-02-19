Реклама

13:34, 19 февраля 2026Мир

Украина нашла частного спонсора для подрыва «Северных потоков»

Der Spiegel: Операцию по «Северным потокам» оплатил украинский спонсор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Swedish Coast Guard / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Украинские диверсанты, причастные к подрыву российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», рассчитывали на финансирование операции со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, на начальном этапе американские агенты обсуждали с украинцами планы и не высказывали возражений. Однако к лету 2022 года Вашингтон сообщил, что выступает против диверсии и не сможет предоставить средства. Обоснований этому решению не последовало.

В результате операцию профинансировал частный «спонсор» с Украины, выделивший 300 тысяч долларов на экипировку, аренду яхты и закупку взрывчатки. Журнал утверждает, что представители ЦРУ в Киеве требовали отмены операции, а в офисе тогдашнего главкома Валерия Залужного знали об утечке информации, однако диверсанты продолжили действовать без одобрения Вашингтона.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что в Германии не прослеживается условий для беспристрастного расследования по делу о «Северных потоках», а следственный процесс, по его словам, зашел в тупик.

