Бывший СССР
13:45, 19 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыта личность одобрившего подрыв «Северных потоков» без ведома Зеленского

Spiegel: Залужный одобрил подрыв «Северных потоков» без уведомления Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный одобрил подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии», — говорится в материале.

По данным издания, украинский чиновник принял решение о диверсии без одобрения украинского лидера Владимира Зеленского. Уточняется, что администрация Зеленского не была осведомлена о подрыве.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заранее знало о планах подрыва газопроводов «Северные потоки». Сообщается, что 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы рассказали американцам идею подорвать газопроводы.

