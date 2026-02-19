Spiegel: Залужный одобрил подрыв «Северных потоков» без уведомления Зеленского

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный одобрил подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии», — говорится в материале.

По данным издания, украинский чиновник принял решение о диверсии без одобрения украинского лидера Владимира Зеленского. Уточняется, что администрация Зеленского не была осведомлена о подрыве.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заранее знало о планах подрыва газопроводов «Северные потоки». Сообщается, что 2022 года сотрудники ЦРУ и украинские специалисты по диверсиям встретились в Киеве. Тогда украинцы рассказали американцам идею подорвать газопроводы.