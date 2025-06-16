В российском городе свинья укусила четырехлетнего мальчика

В Петербурге свинья укусила четырехлетнего мальчика, ребенка отвезли к медикам

В Санкт-Петербурге свинья укусила четырехлетнего мальчика в антикафе на Невском проспекте. После инцидента ребенка отвезли к медикам, передает «Фонтанка».

По данным российского издания, мать привезла ребенка в больницу накануне вечером. Горожанка пояснила, что мальчик пострадал из-за животного.

У детсадовца диагностировали укушенную рану одного из пальцев на правой руке. Мальчику сделали прививку и отпустили домой.

Предположительно, свинья укусила юного посетителя во время кормления.

До этого сообщалось, что в Химках собаки набросились на мужчину и охранников жилого комплекса «Маяк». Для усмирения животных на место вызвали полицию. Только после этого удалось загнать зверей в подъезд.

Еще раньше в Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом.