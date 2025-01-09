В Подмосковье собаки набросились на мужчину и охранников ЖК

В Химках собаки набросились на мужчину и охранников ЖК «Маяк»

В Химках собаки набросились на мужчину и охранников жилого комплекса (ЖК) «Маяк». О происшествии в подмосковном городе сообщает «Подъем».

Известно, что сначала два пса напали на мужчину. Ему удалось забраться в машину, однако после этого собаки набросились на охранников. Для усмирения животных на место вызвали полицию. Только после этого удалось загнать зверей в подъезд.

По данным управляющей компании (УК) ЖК «Маяк», псы не бездомные, однако их хозяин не живет в комплексе.

«Это не жилец. Человек нашелся, но он не собственник в ЖК "Маяк". Собаки как-то прорвались, когда машина въезжала», — пояснили там.

На данный момент точное число пострадавших неизвестно, отметили в УК «Адмирал».

В этот же день стало известно, что в Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом. Во время мероприятия дети бесконтрольно кормили и гладили животных. В итоге собака укусила в лицо 13-летнего подростка.