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14:14, 9 января 2025Россия

В Подмосковье собаки набросились на мужчину и охранников ЖК

В Химках собаки набросились на мужчину и охранников ЖК «Маяк»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Химках собаки набросились на мужчину и охранников жилого комплекса (ЖК) «Маяк». О происшествии в подмосковном городе сообщает «Подъем».

Известно, что сначала два пса напали на мужчину. Ему удалось забраться в машину, однако после этого собаки набросились на охранников. Для усмирения животных на место вызвали полицию. Только после этого удалось загнать зверей в подъезд.

По данным управляющей компании (УК) ЖК «Маяк», псы не бездомные, однако их хозяин не живет в комплексе.

«Это не жилец. Человек нашелся, но он не собственник в ЖК "Маяк". Собаки как-то прорвались, когда машина въезжала», — пояснили там.

На данный момент точное число пострадавших неизвестно, отметили в УК «Адмирал».

В этот же день стало известно, что в Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом. Во время мероприятия дети бесконтрольно кормили и гладили животных. В итоге собака укусила в лицо 13-летнего подростка.

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