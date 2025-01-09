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13:46, 9 января 2025Россия

Собака обезобразила российскому школьнику лицо на глазах у учителя и одноклассников

В Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Архангельске собака обезобразила школьнику лицо на глазах у учителя и одноклассников. Инцидент произошел во время экскурсии с классом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, учеников «Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова» повели на платную экскурсию с кормлением животных и катанием на лошадях. Во время мероприятия дети бесконтрольно кормили и гладили животных. В итоге собака укусила в лицо 13-летнего подростка.

«Причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», — уточнили в прокуратуре.

В произошедшем обвинили самозанятую-организатора мероприятия. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Однако вину она не признала.

Ранее жительница Тюмени осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха — их ей откусила собака. На глазах у детей животное вцепилось в кисть женщины и затащило ее руку по плечо через прутья вольера.

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