Собака обезобразила российскому школьнику лицо на глазах у учителя и одноклассников

В Архангельске собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом

В Архангельске собака обезобразила школьнику лицо на глазах у учителя и одноклассников. Инцидент произошел во время экскурсии с классом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, учеников «Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова» повели на платную экскурсию с кормлением животных и катанием на лошадях. Во время мероприятия дети бесконтрольно кормили и гладили животных. В итоге собака укусила в лицо 13-летнего подростка.

«Причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», — уточнили в прокуратуре.

В произошедшем обвинили самозанятую-организатора мероприятия. В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Однако вину она не признала.

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