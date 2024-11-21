Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 21 ноября 2024Россия

Россиянка осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха

URA.ru: жительнице Тюмени собака откусила пальцы на базе отдыха
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Тюмени осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха «Акватория» — их ей откусила собака. Об этом пишет URA.ru.

Как рассказала россиянка, она с детьми подошла к вольеру со взрослой американской акитой и ее щенками. На глазах у детей собака вцепилась в кисть женщины и затащила ее руку по плечо через прутья вольера.

«Пес в вольере вилял хвостом, был настроен игриво, поэтому я и протянула к нему руку (...) Я пыталась отбиться, но в итоге пес откусил мне большой палец на левой руке», — вспомнила пострадавшая.

Женщину госпитализировали. На левой руке откушенный палец пришить не удалось, а на правой — пошло заражение, и палец пришлось ампутировать.

Пиар-менеджер базы отдыха Артур Назаров заявил, что женщина была нетрезва и сама полезла к животному, несмотря на предупреждающие таблички.

«В больницу ее возила моя мама, которой она впоследствии сказала, что претензий не имеет. Позднее мы предлагали 200 тысяч рублей компенсации, однако Анна и ее муж заявили, что хотят 500 тысяч, иначе будут предпринимать какие-то действия. Таких денег у нас нет, я предложил помочь организовать благотворительный сбор, но они отказались», — сказал Назвров.

При этом пострадавшая отрицает, что была пьяна. Россиянка обратилась с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее в Омской области пиранья, которую семья россиян держала в аквариуме, откусила годовалому ребенку палец. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше