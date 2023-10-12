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15:29, 12 октября 2023Россия

В российском регионе пиранья откусила годовалому ребенку палец

В Омской области пиранья из аквариума откусила годовалому мальчику палец

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

В Омской области пиранья, которую семья россиян держала в аквариуме, откусила годовалому ребенку палец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Семья ветеринарных врачей, проживающая в поселке Кормиловка, купила рыбу около 10 лет назад. Все время хищник жил в их доме в аквариуме, не принося проблем. Одним утром мальчик с отцом находились в зале. В комнате также стоял аквариум с пираньей.

«В какой-то момент малолетний мальчик встал на игрушечную машинку ногами и опустил правую руку в воду аквариума, в результате чего рыба укусила его за палец правой руки», — пояснил собеседник агентства.

Пострадавшего ребенка отвезли в Кормиловскую центральную районную больницу, где ему поставили диагноз травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой кисти. Медики сообщили в полицию об укусе рыбы. На данный момент, по данным источника агентства, с родителями мальчика проводится работа.

Ранее в Михайловском районе Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца. Региональная прокуратура уточнила, что мальчик лишился фаланги пальца в саду №7 «Колосок». По предварительным данным, в день происшествия помощник воспитателя находилась в отпуске без сохранения заработной платы, а руководство сада не приняло меры по поиску ей замены.

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    Никита Абрамов
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