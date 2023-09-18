Российскому ребенку оторвало часть пальца в детском саду

В Приамурье ребенку в детском саду «Колосок» оторвало фалагну пальца дверью

В Михайловском районе Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Надзорное ведомство сообщило, что мальчик лишился фаланги пальца в саду №7 «Колосок» 6 сентября. Это случилось, когда ребенок закрывал дверь и придавил ей палец. В результате воспитаннику детского сада пришлось ампутировать часть конечности.

«В нарушение требований законодательства, должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в дошкольном образовательном учреждении, допустила оставление их без присмотра», — говорится в сообщении прокуратуры.

Предварительно, в день происшествия помощник воспитателя находилась в отпуске без сохранения заработной платы, а руководство сада не предприняло меры по поиску ей замены.

Ранее в торговом центре Санкт-Петербурга женщина вышла из туалета и оторвала незнакомому ребенку два пальца. Петербурженка не заметила мальчика и закрыла дверь, прищемив ему руку, из-за чего ребенку частично оторвало пальцы. Впоследствии россиянка пошла дальше покупать нужные товары, а пострадавшего доставили в больницу. Ребенку впоследствии пришили отрубленные пальцы.