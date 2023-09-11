Появились новые детали инцидента с отрубленными пальцами ребенка в ТЦ Петербурга

Shot: пятилетнему мальчику пришили оторванные в туалете ТЦ в Петербурге пальцы

В Санкт-Петербурге врачи пришили пятилетнему мальчику пальцы, отрубленные туалете торгового центра (ТЦ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Также появились новые детали инцидента. Выяснилось, что все произошло в туалете для инвалидов, в который родители были вынуждены отвести пятилетнего сына, так как все остальные уборные были заняты. Когда ребенок попытался пройти внутрь кабинки, оказавшейся открытой, находившаяся внутри женщина силой захлопнула дверь, отрубив пострадавшему два пальца. Выйдя из туалета, она накричала на родителей мальчика и, не извинившись, ушла за покупками.

Также сообщается, что полиция уже взяла у россиянки показания и отпустила ее. Пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей. Медики оценивают шансы того, что пришитые пальцы приживутся, на 50 процентов.

Об инциденте стало известно днем 11 сентября. Врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Челябинске шестилетнему мальчику оторвало палец на детской площадке. Во время игры в футбол мяч попал в используемый в качестве ограждения ржавый столб, который рухнул на ребенка, ударив по мизинцу.