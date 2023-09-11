Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 11 сентября 2023Россия

Появились новые детали инцидента с отрубленными пальцами ребенка в ТЦ Петербурга

Shot: пятилетнему мальчику пришили оторванные в туалете ТЦ в Петербурге пальцы

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге врачи пришили пятилетнему мальчику пальцы, отрубленные туалете торгового центра (ТЦ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Также появились новые детали инцидента. Выяснилось, что все произошло в туалете для инвалидов, в который родители были вынуждены отвести пятилетнего сына, так как все остальные уборные были заняты. Когда ребенок попытался пройти внутрь кабинки, оказавшейся открытой, находившаяся внутри женщина силой захлопнула дверь, отрубив пострадавшему два пальца. Выйдя из туалета, она накричала на родителей мальчика и, не извинившись, ушла за покупками.

Также сообщается, что полиция уже взяла у россиянки показания и отпустила ее. Пострадавший ребенок находится под наблюдением врачей. Медики оценивают шансы того, что пришитые пальцы приживутся, на 50 процентов.

Об инциденте стало известно днем 11 сентября. Врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Челябинске шестилетнему мальчику оторвало палец на детской площадке. Во время игры в футбол мяч попал в используемый в качестве ограждения ржавый столб, который рухнул на ребенка, ударив по мизинцу.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Россиянам раскроют места езды на императорской карете Екатерины II

    Европе предрекли провал в решении глобальной проблемы

    Боррель прокомментировал выборы в новых регионах России

    Тимур Родригез сообщил о разводе с женой

    Российский суд выдал санкцию за заочный арест украинского мэра

    Прикованная к постели из-за волчанки женщина раскрыла измену мужа

    Ветврач подсказала способ уничтожить всех паразитов в мясе

    В Эстонии задумались над возможностью конфискации авто с российскими номерами

    Мошенники забрали у 94-летнего генерал-полковника более 600 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости