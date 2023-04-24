В российском городе шестилетнему ребенку оторвало палец на детской площадке

В Челябинске шестилетнему мальчику оторвало палец во время игры на детской площадке

В Челябинске шестилетнему мальчику оторвало палец во время игры в футбол на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерний Челябинск».

Родители пострадавшего отметили, что детская площадка во дворе дома в российском городе огорожена невысокими металлическими столбами, конструкции старые и ржавые. Во время игры мяч попал в один из столбов, металлическая труба рухнула на ребенка, удар пришелся по мизинцу.

«У него он буквально на кусочке кожи в пять миллиметров висел, палец пришили обратно, собрали на спицу. Он срастется, но может остаться неподвижным. А это ведь правая рука. Ему еще учиться, в школе писать», — пояснил отец дошкольника.

За день до случившегося проводилась ревизия площадки, там демонтировали часть столбов. Отец мальчика написал заявление в региональную прокуратуру. Мужчина потребовал наказать виновных в травмировании сына.

19 апреля сообщалось, что в одном из торговых центров Махачкалы в Дагестане четырехлетнему ребенку оторвало палец. Мальчика госпитализировали, после происшествия следователи организовали проверку.