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09:38, 19 апреля 2023Россия

Четырехлетнему россиянину оторвало палец на эскалаторе в торговом центре

В Дагестане четырехлетнему ребенку оторвало палец на эскалаторе в торговом центре

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одном из торговых центров Махачкалы в Дагестане четырехлетнему ребенку оторвало палец. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК), передает РИА Новости.

«18 апреля 2023 года в одном из торговых центров, расположенных по проспекту И. Шамиля в городе Махачкале, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе, четырехлетнему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что эскалатор «зажевал» руку ребенка, его госпитализировали. После случившегося следователи проводят проверку.

Ранее в Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда. Первоклассник раскрутил педали, чтобы поправить цепь, однако забыл убрать руку с колеса. Из-за этого указательный палец правой руки попал между спицами.

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Анастасия Шейкина
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