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10:25, 21 марта 2023Россия

В Дагестане первоклассник лишился пальца из-за починки велосипеда

Mash Gor: в Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Мальчик решил прокатиться на велосипеде после завершения зимы. До этого ребенок самостоятельно захотел его отремонтировать.

Первоклассник раскрутил педали, чтобы поправить цепь, однако забыл убрать руку с колеса. Из-за этого указательный палец правой руки попал между спицами — его оторвало.

Мальчика оперативно доставили в больницу. Врачам не удалось пришить фалангу.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Москве школьнику оторвало палец из-за взорвавшейся в руке петарды. Пострадавшему мальчику оказали помощь медики.

До этого столичный восьмиклассник решил провести дома эксперимент, засыпал в кофемолку содержимое петард и включил ее, после чего произошел взрыв. Мать нашла ребенка лежащим на полу со сломанной рукой и красными глазами.

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Анна Щербакова
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