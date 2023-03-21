В Дагестане первоклассник лишился пальца из-за починки велосипеда
В Дагестане первокласснику оторвало палец во время починки велосипеда. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.
Мальчик решил прокатиться на велосипеде после завершения зимы. До этого ребенок самостоятельно захотел его отремонтировать.
Первоклассник раскрутил педали, чтобы поправить цепь, однако забыл убрать руку с колеса. Из-за этого указательный палец правой руки попал между спицами — его оторвало.
Мальчика оперативно доставили в больницу. Врачам не удалось пришить фалангу.
В ноябре 2022 года сообщалось, что в Москве школьнику оторвало палец из-за взорвавшейся в руке петарды. Пострадавшему мальчику оказали помощь медики.
До этого столичный восьмиклассник решил провести дома эксперимент, засыпал в кофемолку содержимое петард и включил ее, после чего произошел взрыв. Мать нашла ребенка лежащим на полу со сломанной рукой и красными глазами.