В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке

В Москве восьмиклассник провел дома эксперимент и подорвался на кофемолке

В Москве восьмиклассник решил провести дома эксперимент, в результате которого подорвался на кофемолке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным авторов поста, школьник из Северного Измайлова засыпал в кофемолку содержимое петард и включил устройство, после чего произошел взрыв. Когда мальчика нашла мать, он лежал на полу со сломанной рукой и красными глазами, а вся квартира была в дыму.

В результате ребенка госпитализировали. Ему может понадобиться операция. Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция, пишет канал.

Ранее под Ставрополем четверо подростков нашли на полигоне Росгвардии восемь гранат, разобрали их и устроили взрыв у детской площадки. В результате двое детей были госпитализированы c ранениями.