Подростки нашли гранаты на полигоне Росгвардии и взорвали их у детской площадки

Подростки нашли восемь гранат на полигоне Росгвардии и устроили взрыв у детской площадки

Подростки нашли на полигоне Росгвардии восемь гранат и устроили взрыв у детской площадки под Ставрополем. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, в результате двое детей были госпитализированы c ранениями.

Инцидент произошел вечером восьмого августа. Четверо подростков 15-16 лет из хутора Тамбукан во время прогулки забрели на полигон Росгвардии. Уточняется, что территория не была огорожена и не охранялась. В одной из ям они нашли десятки противопехотных гранат, начали играть с ними и забрали с собой восемь боеприпасов.

Возле детской площадки подростки начали разбирать гранаты: они высыпали из оружия порох и подожгли. Затем в огонь метнули одну из гранат.