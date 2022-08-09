Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Подростки нашли гранаты на полигоне Росгвардии и взорвали их у детской площадки

Подростки нашли восемь гранат на полигоне Росгвардии и устроили взрыв у детской площадки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Подростки нашли на полигоне Росгвардии восемь гранат и устроили взрыв у детской площадки под Ставрополем. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, в результате двое детей были госпитализированы c ранениями.

Инцидент произошел вечером восьмого августа. Четверо подростков 15-16 лет из хутора Тамбукан во время прогулки забрели на полигон Росгвардии. Уточняется, что территория не была огорожена и не охранялась. В одной из ям они нашли десятки противопехотных гранат, начали играть с ними и забрали с собой восемь боеприпасов.

Возле детской площадки подростки начали разбирать гранаты: они высыпали из оружия порох и подожгли. Затем в огонь метнули одну из гранат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об ударе по крупному складу боеприпасов в Умани
Украина остановила прокачку российской нефти в Европу
В Минобороны рассказали об уничтожении наемников в рядах ВСУ
Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
16-летняя россиянка надругалась над второклассником
Врач раскрыл методику быстрого похудения без диет и спортзала
Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS
Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Вены отобрать недвижимость россиян
Подростки нашли гранаты на полигоне Росгвардии и взорвали их у детской площадки
Футболист сборной Польши поддержал оставшегося играть в России соотечественника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.