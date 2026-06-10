Фанат популярного российского футбольного клуба поддержал террористов и получил срок

Фанат «Спартака» рисовал граффити в поддержку РДК и получил срок

В Москве к 13 годам колонии приговорили члена фанатского движения футбольного клуба «Спартак» Дмитрия Ионова по уголовному делу об оправдании терроризма и участии в террористической организации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, осужденный рисовал в городе граффити в поддержку русского добровольческого корпуса (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, он планировал прибыть на территорию Украины, чтобы вступить в объединение и лично принять участие в боях с российскими войсками на стороне террористов.

Ранее в Санкт-Петербурге поклонника Тесака задержали на собственной свадьбе. Мужчина разделяет идеи праворадикальных движений футбольного ЦСКА и РДК. Своими взглядами он делился с подписчиками в собственном Telegram-канале, где показывал в том числе и нацистские татуировки.