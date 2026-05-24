Россиянина арестовали за нацистское приветствие на могиле Тесака

14:36, 24 мая 2026

Жителя Тамбовской области арестовали за нацистское приветствие на могиле Тесака
Виктория Клабукова

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Тамбовской области мужчину арестовали на 14 суток за то, что он демонстрировал нацистское приветствие на могиле Максима Марцинкевича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), более известного как Тесак. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местного жителя обвиняют в демонстрации экстремистской символики. Поводом для ареста стали фотография и ролик, которые россиянин опубликовал в Telegram-канале на 36 подписчиков. Во время поездки к столичным друзьям мужчина посетил могилу Марцинкевича, где заснял себя, отдающим нацистское приветствие.

В ходе заседания Уваровского районного суда утверждалось, что мужчина бросил колледж, является безработным, принадлежит к субкультуре скинхедов и уже привлекался к административной ответственности. Вдобавок его часто замечали в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый свою вину признал, но приверженность нацистским взглядам отрицает.

Ранее в Санкт-Петербурге поклонника Тесака задержали на собственной свадьбе. Мужчина разделяет идеи праворадикальных движений футбольного ЦСКА и «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Своими взглядами он делился с подписчиками в собственном Telegram-канале, где показывал в том числе и нацистские татуировки.

