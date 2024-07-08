45-летний рэпер Usher раскрыл секрет своей привлекательности

45-летний рэпер Usher пьет сок сельдерея для поддержания физической формы

Американский рэпер Usher раскрыл фанатам секреты своей привлекательности. Интервью с ним публикует Wall Street Journal.

45-летний музыкант поделился деталями своего образа жизни, который помогает ему поддерживать физическую форму. Исполнитель обычно рано просыпается и выпивает сок сельдерея, после чего читает, медитирует или занимается йогой, чтобы стимулировать разум. На завтрак знаменитость обычно ест яичницу с сыром или яйца-пашот. При этом чаще всего он завтракает только после тренировки или прогулки.

По словам певца, раз в неделю он отказывается от еды, начиная голодовку с 11 вечера предыдущего дня. «Что касается спорта, я предпочитаю ходьбу, плавание и иногда занимаюсь с тяжелыми весами, но не переусердствуйте с этим», — высказался Usher в заключение.

В феврале Usher снялся в рекламы бренда нижнего белья Skims, которым владеет предпринимательница Ким Кардашьян.