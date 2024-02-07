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17:24, 7 февраля 2024Ценности

Популярный рэпер снялся в трусах для рекламы Skims

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Популярный американский рэпер Usher снялся в откровенном виде для рекламы бренда Skims, которым владеет предпринимательница Ким Кардашьян. Соответствующие кадры появились в официальном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах 45-летний исполнитель примерил трусы черного, синего, белого и оливкового оттенков. При этом он продемонстрировал рельефное тело с кубиками пресса.

Свой образ певец дополнил многочисленными аксессуарами золотого цвета в виде цепей. Среди прочего, мужчина показал татуировки на руках.

В январе бывший «самый сексуальный мужчина в мире» стал лицом Calvin Klein. Британский актер Идрис Эльба снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды модного дома.

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      Екатерина Ештокина
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