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18:39, 31 января 2024Ценности

Бывший «самый сексуальный мужчина в мире» стал лицом Calvin Klein

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британский актер Идрис Эльба стал лицом американского бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) марки.

Звезда фильмов «Рок-н-рольщик» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды упомянутого модного дома. На размещенных кадрах бывший «самый сексуальный мужчина в мире» прогулялся по городским улицам в плаще до колена, заправленном в классические брюки свитшоте и туфлях.

Кроме того, 51-летний артист предстал перед камерой в белой футболке и черной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, а также в кроссовках и штанах из темного материала. В то же время он примерил белые брюки и синие джинсы. Знаменитость запечатлел известный модный фотограф Мерт Алас.

В ноябре 2018 года журнал People назвал Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире.

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      Алина Гостева
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