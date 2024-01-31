Бывший «самый сексуальный мужчина в мире» стал лицом Calvin Klein

Британский актер Идрис Эльба стал лицом американского бренда Calvin Klein. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) марки.

Звезда фильмов «Рок-н-рольщик» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды упомянутого модного дома. На размещенных кадрах бывший «самый сексуальный мужчина в мире» прогулялся по городским улицам в плаще до колена, заправленном в классические брюки свитшоте и туфлях.

Кроме того, 51-летний артист предстал перед камерой в белой футболке и черной рубашке, застегнутой на верхнюю пуговицу, а также в кроссовках и штанах из темного материала. В то же время он примерил белые брюки и синие джинсы. Знаменитость запечатлел известный модный фотограф Мерт Алас.

В ноябре 2018 года журнал People назвал Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире.