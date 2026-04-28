Экономика
14:17, 28 апреля 2026Экономика

Минфин назвал размер дефицита российского бюджета

Дмитрий Воронин

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 2,6 процента ВВП, или 5,6 триллиона рублей при доходах в 37,3 триллиона и расходах 42,9 триллиона рублей. Размер показателей назвал Минфин, который отчитался об исполнении главного финансового документа страны за прошлый год.

В материалах говорится, что доходы бюджета выросли за год на 1,5 процента, а «первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов составил 1,2 процента ВВП».

«Кассовое исполнение федерального бюджета составило 98,9 процента к сводной бюджетной росписи», — отметили также в ведомстве.

Ранее стало известно, что шестая часть доходов бюджета РФ в 2025 году пришлась на налоги из Москвы. Наряду с этими 6 триллионами рублей еще 1,5 триллиона поступили в бюджет от акцизов на алкоголь и табак.

Что касается федерального бюджета на текущий год, то его на фоне роста дефицита, превысившего по итогам первого квартала план на весь 2026-й, планируется скорректировать без внесения поправок. Об этом 27 апреля рассказал глава Минфина Антон Силуанов, по словам которого речь пойдет о том, чтобы «определить приоритеты внутри расходной части».

