Экономика
13:54, 31 октября 2025Экономика

Шестая часть доходов российского бюджета пришлась на налоги из Москвы

Налогоплательщики Москвы перечислят в бюджет России 6 трлн рублей за 2025 год
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Столичные налогоплательщики по итогам 2025 года перечислят в федеральный бюджет около шести триллионов рублей. Об этом рассказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, все дополнительные доходы от увеличения ставок по налогу на прибыль и НДФЛ зачисляются в федеральный бюджет. Таким образом, приблизительно каждый шестой рубль доходов российского бюджета (в 2025 году составят 36,56 триллиона рублей, а в 2026-м ожидаются на уровне около 40,3 триллиона) придется на выплаты из Москвы.

«Москва сохраняет статус одного из крупнейших доноров федерального бюджета, причем в текущем году вклад нашего города стал еще более весомым», — подчеркнула Зяббарова, отметив, что с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды объем перечислений достигнет примерно 10 триллионов рублей.

Ранее эксперты Высшей школы экономики оценили вклад мигрантов в экономику российской столицы. На него, по их данным за 2017-2023 годы, приходилось более 20 процентов валового регионального продукта, из которых 14-15 процентов обеспечила маятниковая и вахтовая миграция внутри страны и до 7,9 процента — международная. Среди работающих легально зарубежье представляли 8-11 процентов занятых в Москве.

