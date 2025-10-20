Вклад мигрантов в экономику Москвы оценили

ВШЭ: Вклад мигрантов в экономику Москвы составляет 23-25 процентов ВРП

Вклад мигрантов в экономику Москвы составляет около четверти валового регионального продукта (ВРП). Так оценили положение дел в столице эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), их цитирует Forbes.

По данным экспертов, с 2017 по 2023 год постоянные мигранты (которые переехали в Москву из других регионов России и из-за рубежа не более пяти лет назад), маятниковые, вахтовые и международные трудовые мигранты обеспечивали порядка 23-25 процентов ВРП. С точки зрения бюджета, они формируют больший объем доходов, чем расходов города.

Наибольший вклад в экономику по прежнему приходится на постоянных жителей столицы (около 79-80 процентов ВРП). Внутренние мигранты (маятниковые и вахтовые) обеспечивают до 14-15 процентов, а международные — до 7,9 процента.

Сами москвичи обеспечивают до 92 процентов производства в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, спорт), до 90 процентов — в сферах финансов и страхования, профессиональной деятельности, более 80 процентов — в области информации и связи, обрабатывающих производствах. В свою очередь международные мигранты чаще заняты в сферах строительства (от 15 до 33 процентов ВРП), торговли (6-12 процентов), прочих отраслях (5-14 процентов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе. В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан глава государства отметил, что Россия заинтересована в трудовой миграции, однако «это должна быть нужная рабочая сила». Приезжающие мигранты должны быть законопослушными, должны соблюдать правила и порядки в России.